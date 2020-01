Polverosi e lo scudetto: "Rosa ristretta della Lazio un valore aggiunto"

© foto di Federico De Luca

Sfida scudetto con protagoniste Juventus, Inter e la sorprendente Lazio di Simone Inzaghi. Sulla lotta per il tricolore scrive oggi Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, con particolare attenzione alla compagine biancoceleste: "La Lazio sta passando da intrusa perché non ha la storia di Juve e Inter, perché ha vinto il suo secondo e ultimo scudetto vent’anni fa, perché non ha gli ingaggi dei due club del Nord e perché Inzaghi ha un organico quantitativamente più ristretto di Sarri e Conte. Eppure quest’ultimo aspetto, con un pizzico di fortuna, potrebbe diventare il vero punto a favore della Lazio, così come l’idea assai diffusa che abbia comunque un ruolo marginale nella corsa allo scudetto. Se non ci saranno infortuni, contare “solo” su 12 titolari e 2 riserve dello stesso livello aiuterà la squadra a migliorare sempre più l’intesa, come non è consentito a Juve e Inter che hanno prodotti ancora da completare".