Polverosi sul sorteggio: "Atalanta come il Dortmund di Klopp"

All'indomani del sorteggio degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa League che ha sorriso a quasi tutte le italiane, Alberto Polverosi ha firmato il fondo di prima pagina sul Corriere dello Sport. Fra i temi trattati anche quello del sorteggio toccato all'Atalanta di Gasperini che dovrà vedersela contro il Valencia: "Fra Champions ed Europa League, abbiamo una sola partita terribile, quella del Napoli contro il Barcellona. Gli ottavi della prima coppa offrono all’Atalanta un altro sogno: il Valencia ha una storia continentale più ampia e più illustre dei nerazzurri, ha già raggiunto la finale di Champions (in due occasioni ai tempi di Cuper, che sfruttò il lavoro di costruzione di Ranieri), ha già vinto tre volte la Coppa delle Fiere e la Coppa UEFA, vale a dire la nonna e la mamma dell’Europa League, ma l’Atalanta ha scoperto di recente che il suo tipo di calcio rende molto anche in Coppa. Dipende dalla mentalità e dalla personalità della squadra, che non cambia in base alle caratteristiche degli avversari ma al contrario costringe gli avversari a cambiare. L’Atalanta è la novità di questa Champions, può reggere il paragone col Borussia Dortmund di Klopp o con l’Ajax di Ten Hag. La sorpresa, la novità, non è solo il suo nome in Champions, ma soprattutto il suo gioco. Non possiamo immaginare la condizione delle due squadre fra gennaio e febbraio, però i dati di oggi ci parlano del Valencia come una squadra che prende tanti gol, con la peggiore difesa fra le prime dieci della Liga, dunque una difesa... adatta alla macchina da gol di Gasperini".