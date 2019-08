© foto di Federico De Luca

"Il campionato non finirà a Pasqua, ci sono almeno 4 squadre che possono divertirsi e divertire i tifosi. E il Napoli non è mai stato così vicino alla Juve come adesso. Più dell'Inter". A parlare a Il Mattino è Cesare Prandelli, reduce dall'esperienza sulla panchina del Genoa, che fa il punto sul campionato alle porte: "Il Napoli si è mosso bene sul mercato, con intelligenza, prendendo le pedine giuste e ascoltando le indicazioni di Ancelotti. Gli azzurri hanno un vantaggio enorme che si chiama continuità: delle squadre al vertice è l'unica che non ricomincia daccapo, puntando su una ossatura storica, che inizia ad avere l'abitudine a giocare a certi livelli".

Sull'acquisto di Lozano, invece, l'ex ct ha detto: "Le sue qualità sono indiscusse. Ma nel Napoli di Carlo si esalterà: in questi anni, De Laurentiis questi colpi di mercato non li ha mai sbagliati. Lui ha una grande abilità a trovare calciatori che anche sotto il profilo caratteriale si sposano bene con il progetto Napoli. Difficile trovare dei flop".