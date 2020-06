Prandelli: "Torino, non so perché ma rischi la B. Se perdi tre partite, poi non recuperi più"

Ospite delle colonne del Secolo XIX, l'ex ct e tecnico di Serie A Cesare Prandelli parla così del Torino, una delle delusioni della Serie A 2019-20: "Ottima squadra, non so perché sia in questa situazione. Giusto licenziare Mazzarri? Da allenatore potrei dire che è sempre sbagliato cambiare, ma da lontano non posso giudicare. Forse, in generale, bisognerebbe studiare meglio le caratteristiche dei singoli, tante volte ci ostiniamo a mantenere un sistema di gioco penalizzando qualche giocatore che potrebbe esprimersi in maniera diversa. Stiamo andando verso un calcio un po' più elastico, più malleabile. Sotto i 30 punti nessuno è al sicuro, decideranno intensità e condizione fisica. Non c'è il tempo per rimediare: se perdi tre partite, non recuperi più".