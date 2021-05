Premio allenatore Gentleman a Ranieri. Balata: "Incarna i valori di Gigi Simoni"

vedi letture

Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata ha parlato a Sportmediaset commentando l'assegnazione del Premio Allenatore Gentleman a Claudio Ranieri: "A fianco del tradizionale premio Gentleman in ricordo di Morosini, abbiamo deciso di istituire un riconoscimento in ricordo di un grandissimo uomo e allenatore come Gigi Simoni. Incarnava l'allenatore capace di grandi risultati e performance, ma anche un esempio di stile di vita, di comportamento e di etica. Lo abbiamo ricordato anche durante la presentazione del calendario lo scorso anno. Il vincitore è Claudio Ranieri della Samp, è il prescelto dai 20 allenatori di Serie B. Indubbiamente mister Ranieri incarna perfettamente i valori del premio gentleman e l'insegnamento di Gigi Simoni. Un grandissimo uomo e un grandissimo allenatore che ha portato il calcio italiano vincente in giro per il mondo. Come ripartirà la Lega B? Con la stessa forza e lo stesso spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato in questo periodo difficilissimo. Con la voglia di innovare, cambiare, riformare un mondo che ha bisogno di recuperare il massimo della sua credibilità. Abbiamo il dovere di tutelare il calcio italiano".