Sono 10 i giocatori nominati per il Kopa Trophy, premio di France Football dedicato agli Under 21 più promettenti di tutto il mondo: Kang-in Lee del Valencia è il primo nominato seguito dall'italiano Moise Kean, in forza all'Everton. Presenti anche Kai Havertz del Bayer Leverkusen, Joao Felix dell'Atletico Madrid e Matthijs de Ligt, da quest'anno in forza alla Juventus. Gli ultimi cinque a completare la decina sono: Vinicius Junior del Real Madrid, Matteo Guendouzi dell'Arsenal, Samuel Chukwueze del Villarreal, Andrii Lunin del Valladolid e Jadon Sancho del Borussia Dortmund.