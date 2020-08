Presidente Getafe: "Voto 8 alla stagione. Futuro? Preoccupato dal Covid, serve il vaccino"

Il presidente del Getafe Angel Torres ha parlato a El Larguero dopo la sconfitta contro l'Inter costata al club spagnolo l'eliminazione dall'Europa League: "Il rigore avrebbe cambiato tutto. Fino al 25' abbiamo controllato la partita, poi siamo calati. Siamo usciti dall'Europa, ma possiamo pensare positivo. Detto questo, sono preoccupato in generale per il futuro. Non mi piace ciò che sta succedendo in Segunda Division, vedremo cosa succederà il prossimo anno ma senza vaccino sarà dura. Bordalas? Ha una clausola, come tutti i calciatori. Il fatto di non essere in Europa cambia tutto, alcuni giocatori che avevamo praticamente già preso adesso andranno da altre parti. Un voto alla stagione? 8. Firmerei per essere sempre ottavo in Liga. E se avessimo segnato quel rigore sarebbe successo altro...".