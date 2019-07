© foto di Federico De Luca

Dopo le visite mediche di ieri e di oggi, la Juventus si è ritrovata nel pomeriggio al JTC Continassa, per ricominciare a correre dopo la pausa estiva. Ed è stato un allenamento nel quale, oltre alla fase dedicata alla ripresa atletica, si è fin da subito lavorato in campo con il pallone. Nel dettaglio, la squadra ha iniziato con corsa leggera e riscaldamento con la palla, poi, dopo una fase di stretching e di esercizi dedicati ai passaggi, si è concentrata sulle ripetute, e a seguire ha disputato una partitella a campo ridotto. Hanno svolto lavoro differenziato Douglas Costa, Khedira, Perin, Pjaca, Ramsey e Szczesny. La Juve tornerà ad allenarsi domani: in programma doppia seduta, al mattino e al pomeriggio al JTC.