Il Cagliari Primavera espugna per 2-0 il centro sportivo di Vinovo. Juve annichilita da un super Contini, che sblocca già in avvio raccogliendo una respinta corta della difesa bianconera su una conclusione di Porru. La formazione di Zauli reagisce e sfiora più volte il pari: Stoppa, Ranocchia e Da Graca non concretizzano e gli ospiti mancano il raddoppio alla mezz'ora beccando il palo con Ladinetti. Legni fatali anche per i bianconeri Moreno e Riccio prima dell'intervallo, si aggiungerà una traversa allo scadere di gara di Sene. A metà ripresa Contini firma il raddoppio e regala i tre punti ai suoi.