Primavera, scatta il weekend su Sportitalia: oggi alle 15 Inter-Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scatta oggi un lungo week end dedicato alla 7° giornata d’andata del campionato Primavera 1 Tim che Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmette con copertura integrale del torneo.

Tutte le sette sfide in programma nel fine settimana saranno trasmesse in diretta sul canale 60 del digitale terrestre e su SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart che dal mese di luglio ha proiettato Sportitalia nel futuro.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 7° giornata della Primavera 1 Tim:

Inter-Roma – Venerdì 1 novembre 2019 in diretta dalle ore 15 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi, bordocampo Luca Cilli. Commento tecnico Luca Castellazzi

Cagliari-Atalanta – Sabato 2 novembre 2019 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Andrea Soncin

Napoli-Fiorentina – Sabato 2 novembre 2019 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia. Commento tecnico Andrea Dossena

Lazio-Chievo – Sabato 2 novembre 2019 in diretta dalle ore 14,30 su SI Solo Calcio

Telecronista Federico Marconi. Commento tecnico Fulvio Fiorin

Sassuolo-Pescara – Sabato 19 ottobre 2019 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Matteo Gandini

Empoli-Sampdoria – Domenica 3 novembre 2019 in diretta dalle ore 10 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Torino-Bologna – Domenica 3 novembre 2019 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Giampaolo Saurini

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.