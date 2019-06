Primavera, semifinali scudetto: su Sportitalia Toro-Atalanta e Inter-Roma

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La settimana decisiva della stagione della Primavera 1 Tim entra nel vivo e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) coprirà semifinali e finale del campionato con una serie di dirette ed esclusive che accompagneranno gli ultimi atti del torneo. Si comincia oggi, lunedì 10 giugno 2019, con la sfida Atalanta-Torino in programma alle ore 20,45 allo stadio Tardini di Parma. Domani, martedì 11 giugno 2019 (con inizio alle ore 18) tocca a Inter-Roma in diretta dallo stadio Ricci di Sassuolo. Le due vincenti si qualificheranno per la finale in programma allo stadio Tardini di Parma venerdì 14 giugno 2019 alle ore 20,45: un altro grande evento targato Sportitalia. Di seguito la programmazione Sportitalia per le fasi finali campionato Primavera 1 Tim: Torino-Atalanta – Lunedì 10 giugno 2019 in diretta dalle ore 20,45 Telecronista Francesco Letizia, bordocampo Luca Cilli. Commento tecnico Giovanni Colella Inter-Roma – Martedì 11 giugno 2019 in diretta dalle ore 18 Telecronista Gabriele Schiavi, bordocampo Giada Giacalone. Commento tecnico Giampaolo Saurini