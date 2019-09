Primo gol in Premier per Cutrone: "Orgoglioso di giocare coi Wolves"

Tanta soddisfazione per il primo gol personale in Premier League con la maglia del Wolverhampton, nonostante la brutta sconfitta casalinga subita contro il Chelsea (5-2 per i Blues). Al termine del match, Patrick Cutrone ha postato questo messaggio su Instagram: "Non abbiamo vinto, ma il mio gol mi rende orgoglioso di far parte di questa squadra!".