Pruzzo: "Fiorentina, ieri giocatori vergognosi. Prandelli non se lo meritava"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così a Zona Mista su RTV38: "Prandelli non si meritava il comportamento che hanno avuto i giocatori in campo. Ho notato una mancanza di attributi da parte di quei giocatori che dovrebbero essere il nocciolo duro della squadra. I giocatori sono stati vergognosi. Non c'è stato mai un segnale di reazione. Ci vuole un po' di amor proprio. Cesare, che è un signore, è stato "tradito" dai suoi giocatori. Da fuori sembra proprio che questo zoccolo duro non ci sia. Però devi dare un segnale in qualche maniera durante la partita, un giocatore d'esperienza deve provare a svegliare la squadra".