Quagliarella torna a Napoli? Iezzo: "Si confermerebbe capocannoniere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Quagliarella può tornare al Napoli. Il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha apertamente dichiarato che l'attaccante della Sampdoria potrebbe vestire di nuovo la maglia della formazione partenopea.

Intanto Gennaro Iezzo, portiere ex Napoli e grande amico di Quagliarella, ha commentato il possibile affare di mercato attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss. "Per uno abituato a far gol come lui, l'età non conta. In una squadra come il Napoli, che crea occasioni da gol a volontà, lui può fare il capocannoniere ogni anno. Tatticamente può fare sia la prima che la seconda punta, può giocare lì davanti o anche con Milik di fianco, usa entrambi i piedi, ha tiro da fuori che al Napoli manca. Sarebbe l'ideale", le parole dell'ex estremo difensore.