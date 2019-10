Qual. Euro2020: pari Spagna in Norvegia, poker Svezia e 1-1 Armenia

© foto di NewsPix/Image Sport

Nella serata di gare valide per le qualificazioni agli Europei 2020, oltre all'Italia è scesa in campo anche la Spagna che ha impattato per 1-1 in Norvegia. Alla rete di Saul ha risposto King su rigore e la Roja non riesce a continuare a volare a punteggio pieno. Nello stesso girone bene la Svezia che ha travolto Malta con ben quattro reti mentre nel girone dell'Italia solo un pareggio per l'Armenia che non è andata oltre l'1-1 in casa del Liechtenstein.

QUAL. EURO2020

Sabato 12 ottobre

Italia-Grecia 2-0

Liechtenstein-Armenia 1-1

Malta-Svezia 0-4

Norvegia-Spagna 1-1