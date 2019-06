© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’ex direttore sportivo della Juventus Luciano Moggi: “I tifosi devono appoggiare Sarri che ora è l’allenatore. Lui è un tecnico bravo che adesso deve fare quello che non poteva fare a Napoli, ovvero vincere. Non deve più parlare di anticipi e posticipi e dire che i rigori li danno solo a chi ha le maglie a strisce… La Juve non viene aiutata, la Juve si aiuta da sola perché è forte. Sarri deve essere sostenuto perché solo così si sostiene la Juve. Se poi dopo la Juve non dovesse vincere si può anche criticare Sarri. Capello? Aveva dichiarato di non voler andare mai alla Juve, ma dopo aver avuto dei litigi alla Juve ci andò. Per me è stato coerente prima, durante e dopo”.

Sul mercato: “Per me va via Mandzukic e torna Higuain. Rimane poi Dybala. L’allenatore ha bisogno di piedi buoni e i piedi buoni sono quelli di Higuain e Dybala, oltre che ovviamente di Ronaldo”.