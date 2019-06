Ranking UEFA, Real sempre 1°. Juve quinta, Viola davanti a Inter e Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante la stagione avara di titoli, il Real Madrid mantiene la vetta nel ranking UEFA, che comanda ormai dalla stagione 2013/14. Alle spalle della squadra allenata da Zidane, nella top-ten, ci sono Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus, Manchester City, Siviglia, PSG, Arsenal e Porto. Ricordiamo che il ranking si basa sui risultati ottenuti nelle ultime cinque stagioni in Champions ed Europa League. Più dietro le altre italiane: la Roma occupa il 14° posto, seguita dal Napoli. Poi la Fiorentina, 38esima, la Lazio 40esima e l'Inter 46esima. Solo 78° il Milan, nelle prime cento ci sono pure Atalanta (in novantaduesima piazza), Sassuolo (93°) e Sampdoria (94°). Per quanto riguarda le Nazioni, la Spagna domina davanti a Inghilterra e Italia.