Ravanelli verso Juve-Ajax: "Kean predestinato ma giocherà Mandzukic"

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l'Ajax: "Mandzukic o Kean? Non avrei dubbi a scegliere il croato. E' uno che viene sempre fuori nelle partite importanti. E' perfetto per impegnare le difese e agevolare il compito di CR7. Kean? E' un predestinato e farà una grande carriera. Può iniziare in panchina ed essere determinante a gara in corso".