Nuovo caso di razzismo nel calcio inglese, nello specifico nelle serie minori. La partita di FA Cup (quarto turno) tra Haringey Borough e Yeovil, valida per il quarto turno di qualificazione è stata infatti sospesa per abbandono dell'Haringey dopo che il portiere Valery Pajetat è stato raggiunto da alcuni sputi e soprattutto cori razzisti da parte dei tifosi. Alla decisione della squadra avversaria si sono peraltro accodati gli avversari dello Yeovil, dopo aver duramente invitato i propri tifosi a evitare comportamenti del genere.

BREAKING: The FA Cup fourth qualifying round tie between Haringey Borough and Yeovil has been abandoned after Haringey's players walked off the pitch - goalkeeper Valery Douglas Pajetat has alleged he was spat at and claimed he was the victim of racist abuse. pic.twitter.com/BgBRrZ83gv

