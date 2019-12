RBN, ag. Petrelli: "Rinnovo voluto da tutti. Ora piedi per terra"

© foto di Chiara Biondini

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto Silvio Pagliari, agente di Elia Petrelli, il giovane bianconero reduce dal rinnovo contrattuale fino al 2023 con il club bianconero: “Il rinnovo è una cosa voluta da tutti, dalla società, da noi e dal ragazzo. Dà continuità a un progetto che è iniziato 3-4 anni fa quando il ragazzo è stato prelevato dal Cesena. Peccato questi infortuni, ma siamo felici.

Come sta il ragazzo? Quali sono gli obiettivi? “L’obiettivo è continuare a fare bene con il suo club e in Nazionale, gli obiettivi dei giovani sono migliorarsi giorno per giorno e fare bene. E poi il lavoro dell’attaccante è quello di fare gol, lo dico sempre”.

Avete visto un percorso di crescita importante? “Sì sotto tutti i punti di vista, fisico, mentale, tecnico. È uno dei migliori prospetti della sua età. Parlare dei giovani in prospettiva non è mai facile, ma le premesse ci sono tutte”.

Sulle sue caratteristiche: “È un attaccante di 1.88 che si muove come se fosse di 1.75, ha grande mobilità, tecnica, velocità, una caviglia agile. Sembra che abbia il terzo occhio. Essendo un giovane deve stare con i piedi per terra e pedalare. Lui è un giocatore che tra rigori e punizione può fare 7-8 gol solo su palla inattiva”.

Sugli assist: “Anche per questo i compagni gli vogliono tutti bene, segna e fa assist. Poi ha un bel carattere. Ma ho tanta esperienza e so che con i giovani bisogna stare con i piedi per terra. Devono migliorarsi giorno per giorno, questo è il segreto per arrivare lontano”.