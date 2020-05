RBN - Amoruso favorevole ai ritiri: "Bisogna isolare i calciatori per un mese e mezzo"

vedi letture

L’ex bianconero Nicola Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’: “Oggi (ieri, ndr) abbiamo ricominciato a muoverci e sono contento, vedo un po’ più di movimento a Milano finalmente. Mi sembra che la gente stia rispettando le distanze. Mi auguro che possa essere il modo giusto per uscirne, rispettando le regole ma ripartendo. Nel Governo sicuramente c’è un po’ di confusione, sono uscite tante ordinanze, decreti. Speriamo che si possa ripartire anche nel calcio. Mi sembra assurdo che ci si metta così tanto tempo, bastava seguire i protocolli tedeschi. Secondo me c’era bisogno di isolare i giocatori per un mese, un mese e mezzo. Io sono contrario al fatto che siano tornati a casa perché un solo contagio può compromettere il campionato. Parliamo di giocatori di Serie A che hanno un contratto importante, un sacrificio si poteva fare. C’è di peggio vista la situazione attuale, c’è gente in difficoltà vera che non riesce a mandare avanti la famiglia. Il calcio deve avere anche un occhio a queste cose”.

Clicca sul podcast per la trasmissione integrale.