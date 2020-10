RBN - Amoruso: "Non c'è match migliore del Crotone per far esordire Chiesa alla Juve"

Intervistato da Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’, l’ex attaccante Nicola Amoruso analizza così i temi del momento: “Esordio per Chiesa contro il Crotone? Credo non ci sia partita migliore per farlo esordire, è un giocatore che a me con la Nazionale non è sembrato così appannato, gol sbagliato a parte. È giovane, è un giocatore che può solo crescere. Le qualità non mancano e sono convinto che potremo già vederlo titolare subito. A me piace, non ha paura, ti punta, testa già e i primi passi sono micidiali. Credo che sarà importante in zona gol, è una sfida che nasconde le sue insidie, la Juventus sarà rimaneggiata, ma ha una squadra più che competitiva per far fronte all’emergenza. Penso sia il momento giusto per lanciare Chiesa”.

