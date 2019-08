RBN, Amoruso: "Tra Icardi e Higuain scelgo tutta la vita il Pipita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’: “Secondo me l’Inter ha sbagliato a mettere Icardi sul mercato in maniera così netta, penso che il cartellino potesse essere monetizzato molto di più. La gestione non mi è piaciuta. La Juventus ha bisogno di un attaccante come lui, certo fa discutere tutto quello che c’è attorno, ma il giocatore non lo possiamo discutere. Può giocare tranquillamente con Ronaldo, anche se io tra Icardi e un Higuain in forma sceglierei Higuain. Io Icardi non lo prenderei, scelgo tutta la vita il Pipita. Icardi può garantire gol, ma Higuain se sta bene garantisce anche qualità”.

Su Dybala: “Mi sembra chiaro che se arriverà un’offerta la Juve lo lascerà partire. Io gli avrei lasciato un altro anno per fargli esprimere le sue potenzialità. Rimane un grande giocatore, ma credo che la Juventus sia decisa a cederlo”.