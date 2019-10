RBN, Baiocco: "Buffon ha messo da parte l'ego, è un numero uno"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex giocatore Davide Baiocco: “La Juventus? Sicuramente è la solita Juve, il ruolino di marcia è come al solito impressionante. Sicuramente sono cambiate le antagoniste, il Napoli forse è un po’ attardato, ma la Juve fa sempre il suo in maniera egregia. Ho visto alcune cose che mi fanno intuire che ci sia un buon ambiente che è una delle cose fondamentali”.

Su Sarri: “Non ho visto molte partite, ma mi piace molto il calcio di Sarri. Non so se sia riuscito subito a portarlo alla Juve, ma credo di sì. Credo che i giocatori siano molto malleabili, se è riuscito a fare solo un po’ di quello che è riuscito a fare a Napoli sicuramente i risultati saranno egregi. Vuole sempre determinare la partita”.

Su Douglas Costa: “Per le caratteristiche fisiche e tecniche e la capacità di puntare l’uomo in velocità penso che il suo ruolo ideale sia esterno. Per me i giocatori di questo livello possono fare più ruoli in maniera diversa. Magari in alcune partite in cui c’è meno bisogno di difendere può giocare anche mezzala”.

Su Pjanic: “È un giocatore molto forte, era già un accentratore del gioco nell’era Allegri. Probabilmente nel gioco di Sarri viene ancora di più esaltato. Se il difensore è bravo il centrocampista ha molta più libertà di gioco”.

Su Buffon: “Per me Gigi rimane sempre un numero uno anche se in questo momento fa il dodicesimo. Numero uno lo si è anche fuori dal campo, per me lo è e lo sarà sempre così come altri campioni. I campioni mettono sempre da parte l’ego per il bene comune”.