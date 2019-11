RBN, Birindelli: "CR7-Juve? Questioni da risolvere in casa"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Alessandro Birindelli: “Cristiano Ronaldo? Penso che la Juventus abbia dimostrato nella sua storia che questi casi riesce a risolverli in casa. Dei malcontenti sono sempre esistiti, ma devono rimanere nelle mura amiche. La Juventus anche in questa situazione sta facendo quadrato. È una notizia che sta facendo parlare, ma la Juve se la tiene per sé e la risolverà nel migliore dei modi. La multa? Sono cose che decidono loro con l’allenatore in base a come sono andate veramente le cose. Solo i protagonisti sanno davvero cos’è successo, bisogna vedere il regolamento interno. Noi possiamo fare solo delle supposizioni”.

Crea un precedente? “Potrebbe accadere questo. Nell’epoca del direttore Moggi lui entrava nello spogliatoio e lì faceva capire quali erano i valori e le regole, non c’era bisogno di andare oltre. L’importante è chiarire e ridimensionare la cosa, dando forza all’allenatore e al gruppo, facendo capire al giocatore che questi comportamenti non devono più ripetersi”.

Sui cambi decisivi di Sarri: “Lui si è trasformato molto dall’esperienza di Napoli, ha capito che in campo internazionale serviva qualcos’altro. La parentesi al Chelsea gli è servita molto, ha capito che deve dare più spazio ai giocatori e portarli verso il suo sistema di gioco. Tempo per allenarsi ce n’è stato poco, è difficile lavorare sui dettagli. Però sono già 2-3 partite che ho visto una Juventus un po’ blanda, forse si è un po’ rilassata e questo non aiuta poi nelle gare internazionali. In Italia abbiamo un campionato molto tattico, ci sono squadre chiuse, che giocano in orizzontale, così perdi l’abitudine a giocare le partite in Champions e non è semplice trovare i meccanismi”.

Sul trequartista: “Ramsey come ruolo è quello più trequartista, poi se vuoi rompere le partite c’è Douglas Costa, può essere determinante nelle fasi finali della partita. Lui e Dybala hanno la capacità di risolvere le partite. Come ruolo il brasiliano non lo vedo proprio come trequartista”.

