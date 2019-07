RBN, Ceravolo: “Conte professionista, non può legarsi ai colori”

Fonte: Radio BiancoNera

© foto di Federico De Luca

L’ex capo degli osservatori bianconeri Franco Ceravolo ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’:

Su De Ligt: “Si tratta di un campione, a 19 anni ha grande personalità. Se la Juventus riesce ad accaparrarselo sarebbe un colpo importante, negli ultimi dieci anni nessuna società in Italia è riuscita a prendere un giocatore così quotato e così giovane. Faccio i complimenti alla Juventus se lo prende, anche se sono complimenti ormai superflui. La Juventus in questo momento ha la rosa più forte e ha anche dei giocatori forti in prestito, quindi si è garantita un bel ricambio”.

Su Rugani: “Spero che possa avere più spazio con Sarri, ma dipende solo da lui. Sicuramente una rosa ha bisogno di almeno 20 giocatori di livello”.

Su Icardi: “Starebbe bene in qualunque società di calcio. Ovviamente si devono fare delle valutazioni, ma parliamo di un giocatore che farebbe comodo a qualunque squadra. Ha delle grandi potenzialità, poi il resto sono scelte che fa la società”.

Su Sarri: “Gli faccio l’in bocca al lupo. Ha dimostrato di saper far esprimere le squadre in maniera importante, ha fatto una grande stagione al Chelsea e non era facile. È riuscito a imporre anche lì le proprie idee e dico che è un tecnico che farà bene alla Juventus, ha le idee chiare ed è molto meticoloso. La Juventus ha sempre avuto grandi allenatori, penso che abbia fatto una scelta giusta perché è un allenatore davvero preparato”.

Su Conte all’Inter: “È un professionista e un professionista non si può legare ai colori. So che era legato alla Juventus, ma un professionista deve prendere in considerazione tutte le sfide. L’Inter ha fatto una grande scelta, sicuramente sarà una formazione più competitiva. Stiamo parlando di un allenatore importante, i nerazzurri hanno fatto un grande acquisto”.