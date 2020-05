RBN - Crosetti (Repubblica): "Io e Chiellini subito d'accordo sulle cose da dire nel libro"

Il giornalista di Repubblica Maurizio Crosetti è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, per commentare il libro scritto assieme a Giorgio Chiellini: “Il libro? La scorsa estate Giorgio mi ha contattato e mi ha fatto molto piacere - ha esordito -. È il secondo capitano della Juventus che mi chiede di scrivere un libro insieme, dopo Alessandro Del Piero. Questo vuol dire che apprezzano come lavoro, nonostante molti mi accusino quasi di essere anti-juventino perché a volte non risparmio le critiche quando sono necessarie. Ci siamo detti subito di non fare i provocatori ma nemmeno i democristiani. Siamo stati d’accordo sulle cose da dire e su quelle non dire. Chiellini, anche se in area è un po’ una m***a, nella sua quotidianità ha una fisicità che dimostra un affetto particolare. Poi sull’odio sportivo all’Inter, mi chiedo cosa ci sarebbe di male. In tutti i derby c’è questa particolare passione”.

