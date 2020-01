RBN, Cuccureddu: "Di attaccanti come Anastasi ne ho visti pochi"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Antonello Cuccureddu: "La scomparsa di Pietro Anastasi? Con Pietro andavo d’accordo, siamo due isolani. Era una persona allegra, un ragazzo che si divertiva a giocare come tutti, aveva sempre la battuta pronta. Si andava d’accordo, era un bel gruppo. Mi dispiace che sia stato male. Che calciatore era? Era micidiale negli ultimi 30 metri, da marcare era molto difficile, non dava punti di riferimento. Di giocatori così ne ho visti pochi in giro. Non era un giocatore tattico, non faceva la prima punta fisica, si muoveva molto bene come seconda punta. Poi per noi gli attaccanti erano sempre attaccanti. Siamo tutti amareggiati, oggi è una brutta giornata".