RBN, Cuccureddu: "Juve, se Dybala sta bene lo farei giocare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Antonello Cuccureddu: “Rispetto agli ultimi anni sarà un’Inter-Juventus particolare, soprattutto dopo otto Scudetti bianconeri. Ritengo ancora la Juventus la più forte, ma l’Inter ha un grande allenatore. Sicuramente abbiamo visto un’altra Inter rispetto agli anni passati. I giocatori conoscono l’importanza di giocare contro l’Inter, sono abituati. Bisogna fare il lavoro che si fa quotidianamente, credere in quello che si fa ed essere consapevoli delle proprie forze”.

Quanto è juventino Antonio Conte? “Questo non lo so, ma oggi è un professionista e sicuramente vorrà vincere. Io non riesco a perdere nemmeno in partitella contro mio figlio, figurati quando giocavo”.

Hai notato qualche miglioramento sul posizionamento a zona della Juve nelle palle da fermo? “Quando si gioca a zona bisogna essere balli, ognuno guarda la palla e non guarda gli uomini. Io lascerei perdere la zona e giocherei a uomo".

Dybala o Higuain? “Secondo me è possibile anche il tridente, Sarri si può sbizzarrire. Dybala è difficile che riesca a svolgere compiti tattici. Sicuramente con il tridente i mediani devono farsi un bel mazzo. Se Dybala è in forma io lo farei giocare”.

Su De Ligt: “Diventerà un grande stopper, ha le qualità e le caratteristiche per farlo. Sa giocare, è veloce, è grintoso. Deve venir fuori per forza”.