RBN, De Marchi: "Juve, serve tempo per trovare l'amalgama giusta"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Marco De Marchi, ex giocatore della Juventus e oggi procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Sicuramente è stato un inizio di campionato più complicato rispetto agli anni passati. Sarri non è un allenatore qualunque, è uno che trasmette le proprie idee ai suoi giocatori e finché non riesce a farlo vengono a mancare alcuni equilibri. Ma questi giocatori hanno dimostrato tanto in passato. Sono stati presi giocatori importantissimi come De Ligt, che ha una tradizione un po’ diversa da quella italiana e ha necessità di ambientarsi. Poi è molto giovane. Ci vuole un po’ di tempo per trovare l’amalgama giusta, il gioco e la continuità di risultati”.

Sui gol presi: “Chiellini equivale a Ronaldo come peso e fisicità. Dei due sicuramente, parlo di Bonucci e Chiellini, sicuramente il secondo ha un peso maggiore. Oggi Bonucci senza Chiellini ha una responsabilità in più. Ci sono nuovi meccanismi e ingranaggi da oliare, ma i gol presi non dipendono solo dalla difesa. Ieri sul gol di Donnarumma non è stato impeccabile il portiere. Quest’anno il campionato di Serie A si è livellato verso l’alto e questo fa sì che ogni partita possa nascondere delle insidie. Non credo che la Juve sia al massimo delle proprie potenzialità, quindi è ovvio che le piccole abbiano più possibilità di fare bella figura e di portare a casa dei punti. Sicuramente una Juve che prendere sette gol in cinque partite dimostra di non essere al top”.