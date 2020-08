RBN - Galia: "Pirlo? Scelta giusta della Juve, mi dà l'impressione di essere un predestinato"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ’Stile Juventus’, è intervenuto l’ex bianconero Roberto Galia: “Pirlo è sempre stato un allenatore in campo, mi dà l’impressione di essere un predestinato. Credo che la Juventus abbia fatto la scelta azzeccata, ci sono degli allenatori che sono predestinati e credo che lui lo sia. Se me l’aspettavo? Mi aspettavo l’esonero di Sarri, non mi ha entusiasmato a parte qualche partita. La Juventus quest’anno ha preso troppi gol, non ha dominato le partite, contro il Lione l’ho vista proprio male e non mi è piaciuto come ha chiuso il campionato. Magari sarebbe servito più tempo, ma nel calcio raramente lo si ha. Forse non è riuscito a entrare nella testa dei calciatori e non è sbocciata l’empatia tra allenatore e ambiente. Non mi è piaciuta nemmeno la sconfitta in Coppa Italia, sono trofei che la Juventus vuole sempre vincere. Dopo il lockdown non sono tornati bene in campo”.

