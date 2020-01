RBN, Koetting: "Juve, stasera spazio a Bernardeschi ed Emre Can"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervento l’ex Juventus Giovanni Koetting: “Ramsey o Eriksen? Io mi terrei Ramsey tutta la vita. Mi sembra in grande crescita, ma io lo vedrei come centrocampista”.

Sul turnover: “La Juventus deve puntare a tutti gli obiettivi e ha le possibilità di farlo, secondo me è una manifestazione che dà possibilità a chi è meno utilizzato di mettersi in mostra. Magari darei spazio a Bernardeschi, così come Emre Can. Devono prendere la palla al balzo e mettere in difficoltà Sarri”.

Su Dybala: “Non ha fatto niente di strano, Sarri ha le capacità e gli attributi per farsi rispettare. La società se è il caso interverrà, credo che sia una bolla di sapone”.

Senti ancora qualche tuo ex compagno? “Non ho più sentito nessuno ultimamente, ci sentiamo poco. Ho visto Cabrini a Coverciano, ci siamo salutati, ma non abbiamo grandi frequentazioni”.

Clicca sul podcast in calce all’articolo per l’intervento completo.