Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex calciatore bianconero Domenico Marocchino: “La Juventus contro il Parma? C’è stato poco tempo per far giocare la squadra assieme, per questo credo che si sia deciso di andare sui vecchi. È come quando hai un vestito nuovo, ma prima consumi quelli vecchi. Dybala? A prescindere dal fatto che Sarri abbia usato Mertens col Napoli, l’idea è che preferisca un centravanti di ruolo. È il ruolo più difficile, più giochi in avanti e più diventa difficile. La partita contro il Napoli può creare qualche problema, sicuramente la Juventus ha bisogno per l’ennesima volta di stupire un pochettino con qualche soluzione nuova, se ripeti sempre le stesse cose piano piano il rendimento ogni anno si abbassa. La Juventus sarà costretta a breve termine a inserire i giocatori che ha acquistato, forse col Napoli ci sarà spazio almeno per uno dei nuovi acquisti, magari in mezzo al campo. Potrebbe inserire Rabiot”.