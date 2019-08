RBN, Novellino: "Dybala non può stare un'altra stagione in panchina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Cose di Calcio’, è intervenuto l’allenatore Walter Novellino: “Io penso che Sarri sia al corrente delle dinamiche di mercato della Juventus. È ovvio che Dybala non è un giocatore da tenere in panchina. Non so se il discorso di Lukaku sia vero, ma sono due giocatori completamente diversi. Chiaro che la Juventus ha bisogno di una prima punta. Paratici sa benissimo che Dybala è un grandissimo giocatori, ma ci sono delle situazioni che vanno valutate. Non è un giocatore che può stare anche quest’anno in panchina”.

Sul tridente offensivo della Juventus: “Una prima punta ci vuole, anche Mandzukic, poi ovviamente Cristiano Ronaldo. A me piace tanto Douglas Costa. La Juventus ha giocatori di grande qualità, ma sono giocatori che vanno saputi gestire”.

Sulla difesa: “Giocando a due è ovvio che Demiral non troverà tanto spazio, forse va ceduto. De Ligt sa impostare ma è giovane, ha bisogno di Chiellini e Bonucci dietro. Io sono convinto che la difesa a quattro non sia un problema. Io sono convinto che appena assimileranno il gioco di Sarri si vedranno progressi anche in difesa. Quanto ci vorrà ad assimilare le idee di Sarri? I prossimi giorni saranno importantissimi, Sarri non ha ancora avuto modo di lavorare sulla fase difensiva. Secondo me è un allenatore ideale per un 4-3-3. Ha bisogno di tempo per lavorare. Serve pazienza, quando è arrivato sono subito partiti per la tournée, è difficile per un allenatore impostare il suo ruolo così”.