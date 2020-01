RBN, Porrini: "Rugani? Io punterei ancora su Bonucci-De Ligt"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Radio Bianconera, nel corso di ‘2 in Bianconero, è intervenuto l’ex bianconero Sergio Porrini: “Rugani? L’infortunio di Demiral diventa pesante, si è visto lo scorso anno quando sia fondamentale arrivare a marzo con tutta la rosa al completo. Lo scorso anno purtroppo le scelte fatte a gennaio e l’infortunio di Chiellini ci sono costate care in Champions. Diventa un infortunio grave e pesante, ma è anche vero che Chiellini è in recupero, potrebbe entrare a breve. De Ligt e Bonucci formano un’ottima coppia, Rugani è ovvio che non avrà molto spazio anche adesso perché un allenatore deve creare affiatamento tra due centrali titolari. Il rischio è che poi si arrivi senza che nessuno dei due possa fare prestazioni importanti quando ricomincerà la Champions”.

Juve su in giocatore alla Caceres? “Lo trovo inutile visto che Chiellini sta per rientrare. Per un difensore è più semplice rispetto a un centrocampista o un attaccante, che devono fare la differenza subita. Un difensore centrale in una difesa a quattro sicuramente deve correre meno e percorrere meno metri. Ovvio che non sarà al top della forma, più si va avanti con l’età più diventa difficile recuperare dagli infortuni. Meglio aspettare 1-2 giornat in più e averlo al top per la Champions”.

Forse il problema è a centrocampo: “Una squadra è composta da 11 giocatori, quindi si vince o si perde in 11 e diventano fondamentali i reparti. Addossare la colpa solo alla difesa o al centrocampo il fatto che la Juventus subisca troppo lo trovo riduttivo. A Ronaldo non gli si può chiedere un’eccessiva fase difensiva, idem Dybala, quindi il peso è sul centrocampo oppure sul trequartista dietro le due punte. Diventa difficile e lo diventerà soprattutto in Europa”.

Clicca sul podcast in calce per l’intervento completo.