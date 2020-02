vedi letture

RBN, Torricelli: "Chiellini fa la differenza in campo e fuori. Juventus da Champions"

L’ex terzino della Juventus Moreno Torricelli ha analizzato il momento vissuto dalla squadra ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Il ritorno di Chiellini? È un giocatore che fa la differenza, è un perno importante a prescindere che sia o meno in campo, è un’istituzione. Ora ha recuperato e sono contento per lui perché era un brutto infortunio. È un recupero fondamentale per la Juve, per il gruppo e per la gestione dello spogliatoio che va al di là del presidente e dell’allenatore”.

Sul momento di involuzione a livello di gioco: “Forse è un calo anche strategico perché questo è il momento ideale per mettere benzina per arrivare fino in fondo in tutte le competizioni. Questo è il momento di farlo, anche ai miei tempi era così. Questo appannamento ci può stare, adesso bisogna ricominciare a pedalare. Da qua in avanti bisogna valutare il gioco di Sarri, è presto per tirare le somme”.

Sulla Champions League: “Per arrivare fino in fondo serve tutto, grandi campioni come Ronaldo, la preparazione e un pizzico di fortuna che ti porta a vincere le partite e fare la differenza. Il calcio non è una scienza esatta, bisogna dimostrare di essere più forti degli altri in quel momento. Il giocatore è giusto che in quel momento abbia quell’attimo di presunzione per far prevalere la propria personalità. Io la penso come Klopp, la Juventus è attrezzata per vincere la Coppa”.

Chiosa sugli obiettivi stagionali: “Pensando ad un gruppo molto forte che può competere in tutti i fronti, bisogna avere la presunzione di dimostrare di essere la più forte. Bisogna avere la fortuna di stare bene al momento giusto. La Juventus è in corsa su tutti e tre i fronti, ora bisogna dimostrarlo”.