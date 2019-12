Recoba rivela: "Nel 2002 mi voleva il Barça ma Moratti disse di no"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni di DAZN Alvaro Recoba, ex attaccante dell'Inter, ha rivelato dell'opportunità mancata di giocare nel Barcellona agli inizi degli anni 2000: "Ricevetti un'offerta dal Barcellona ma non era la squadra di oggi. Era il 2002 o 2003 quando il presidente dell'Inter aveva buoni rapporti con quello del Barcellona ma era un'epoca in cui Moratti non mi faceva andare in altre squadre. Nello stesso periodo arrivo anche un'offerta del Valencia. Mi sarebbe piaciuto giocare in Spagna ma non se ne fece niente. E alla fine ho sofferto contro le squadre spagnole in Champions. Ora i campi sono tutti simili, ma a quei tempi erano diversi. I campi italiani erano lenti e la palla non viaggiava. Poi contro le spagnole la palla volava perché il terreno era sempre bagnato. La differenza era enorme e soffrivamo sempre molto".