Il gol di Cristante riduce le speranze di 5° posto? Tudor: "Inutile pensarci e perdere energie"

vedi letture

Vigilia di campionato per la Lazio, attesa domani dalla sfida dell'Olimpico contro contro l'Hellas Verona. Il tecnico biancoceleste Igor Tudor, in conferenza stampa, ha parlato così della sfida: "Il Verona è una squadra tosta e sul pezzo, domani per noi sarà super difficile. Per la loro posizione in classifica è importante, in Italia poi le partite sono tutte difficili. Verona è stata una tappa importante per me come le altre che ho vissuto nella mia carriera. In questo lavoro si cresce step by step, ho iniziato ad allenare tredici anni fa e sono cresciuto in ogni mia avventura, fin dall'inizio agli allievi dell'Hajduk Spalato".

Il gol di Cristante riduce le speranze di quinto posto? "La partita ieri non l'ho vista, in questo momento tutti i punti sono importanti. Non possiamo influire sulle altre partite, è inutile pensarci e perdere energie. Le energie vanno spese per la nostra squadra e le nostre partite".

Ha posto la Champions come obiettivo?

"Non ho posto obiettivi di classifica e non lo ha fatto neanche la società. L'obiettivo è quello di far bene tutte le partite, di solito ci sono delle differenze importanti tra le squadre, ma nel finale di stagione si annulla la differenza. Non so se è più facile affrontare il Verona che deve salvarsi o una squadra che lotta per l'Europa".

Quali margini di miglioramento può avere Castellanos? Può giocare insieme a Immobile?

"Si possono vedere insieme in un piccolo momento della partita dove bisogna recuperare il risultato, a volte più giocatori che hanno gol nelle gambe aiutano a segnare, ma a volte mettere tutti gli attaccanti non significa essere più pericoloso. Magari se non hai lavorato a questa soluzione non riesci a essere pericoloso".

Leggi qui la conferenza stampa di Igor Tudor