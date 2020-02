Report Bologna, Sansone out un mese. Si ferma anche Santander

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Primo allenamento della settimana per il Bologna, che è sceso in campo questo pomeriggio in vista della trasferta di Roma. Dopo un breve lavoro atletico i ragazzi si Sinisa Mihajlovic hanno svolto esercitazioni tattiche e prove di finalizzazione. Proseguono le terapie per Mitchell Dijks, Ladislav Krejci e Gary Medel.

Nicola Sansone, uscito nel primo tempo contro il Brescia, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero previsti: tre, quattro settimane. Stop anche per Federico Santander - continua la nota medica emessa dal sito ufficiale del club - che nel finale di partita ha accusato un fastidio al muscolo ileopsoas: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado. Tempi di recupero previsti tre settimane.