Definiti quest'oggi gli organici del campionato di Serie B e C, dopo la riunione del Consiglio Federale, che ha sancito la riammissione del Venezia in Cadetteria a posto dell'escluso Palermo, e quella di Virtusvecomp Verona, Fano e Paganese in C, con Modena e Reggio Audace che sono state invece ripescate.

Di seguito i comunicati ufficiali riguardanti tali decisioni:

> Palermo non accoglimento ricorso;

> Venezia riammissione Campionato Serie B;

> Rinuncia iscrizione Albissola - Lucchese - Siracusa;

> Arzachena no ricorso;

> Foggia no ricorso;

> Fano - Virtus Verona riammissione Campionato Serie C;

> Bisceglie non riammissione Campionato Serie C;

> Paganese riammissione Campionato Serie C;

> Cerignola non ripescaggio Campionato Serie C;

> Modena - Reggio Audace ripescaggio Campionato Serie C.