Inter, Frattesi: "Risposta giusta. Quinta da titolare? Bisogna allenarsi sempre bene"

Il centrocampista dell'Inter Davide Frattesi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il match esterno vinto per 0-5 sul campo del Frosinone.

Avete dato una risposta.

"Sicuramente. L'altra partita è stata condizionata dai festeggiamenti, ma ci può stare. L'importante è non fare brutte figure e questa è stata la risposta giusta".

Ottavo gol stagionale e quinta partita da titolare: riflessioni?

"La principale è che bisogna allenarsi sempre bene, quando siamo chiamati in causa si vede. Bisogna essere sempre professionali, perché poi si vede in campo. Il segreto è andare sempre a cento all'ora in allenamento".

Come ti aspetti il tuo secondo anno all'Inter?

"Spero di replicare quanto fatto quest'anno a livello di gruppo, poi deciderà il mister e andrà bene così".

La prossima settimana avrete modo ancora di festeggiare.

"Non sarà come il giro in bus, ma quando andiamo a San Siro è sempre un'emozione grande e una festa costante".