© foto di Federico Gaetano

Il doppio ex di Borussia Dortmund e Inter, Karl-Heinz Riedle, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla così della sfida di stasera: "Se lo stadio sarà quello che mi aspetto, per l’Inter sarà una serata complicata. Sarà una gara diversa da San Siro. Se intende favorito per il match, dico il Borussia. Ma per la qualificazione è avanti l’Inter: Favre deve vincere almeno 2-0, mica semplice. E se non ci riesce, per me è quasi fuori".