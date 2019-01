RMC SPORT - Amauri: "Più forte Higuain di Piatek"

© foto di Federico De Luca

L’ex attaccante del Palermo e della Juventus Amauri è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

E’ più forte Higuain o Piatek?

Con tutto il rispetto per Piatek ma io preferisco Higuain. Non sta vivendo un grande momento ma ha una grande storia alle spalle e dove è andato ha fatto sempre gol.

Milik o Piatek?

Milik. E’ una prima punta, mi piace come gioca, fa gol in tutti i modi. Ha avuto tanti infortuni, il suo cammino è stato solo ritardato. Ha tutto per far bene e per migliorare ancora di più. Piatek non è scarso, fa gol anche lui (ride, ndr): anche il futuro attaccante del Milan può diventare un grande.

Quanto conta la testa per un calciatore? Higuain ha avuto un problema nella testa?

E’ fondamentale la testa per un giocatore. Higuain ha dimostrato di essere un campione quando è in condizione fisica e mentale. Io ci sono passato: finché stai bene con la testa tutto gira, il contrario invece quando hai un calo mentale. Cavani quando era al Palermo aveva la testa altrove e non giocava perché c’ero io, poi si è sbloccato mentalmente e anche in campo.

Lautaro Martinez al posto di Perisic?

Forse Perisic sta pagando il Mondiale che ha giocato. Sono momenti della stagione, adesso sta vivendo più bassi che alti. In panchina l’Inter ha un allenatore capace, che sa quello che sta facendo e sta cercando di correre ai ripari. Se Perisic non sta rendendo al massimo, perché non rischiare e far giocare Lautaro Martinez con Icardi. Se poi il tandem andasse bene, Perisic con il suo carattere riuscirà a tornare ad alti livelli.

Lazio-Juventus?

La Juventus in questo momento è una macchina vincente, è la squadra da battere. La Lazio sta facendo un grande campionato, gioca in casa, ma davanti ha una squadra che sta bene e ha grandi campioni.

Napoli-Milan?

Il Napoli è in forma, è la seconda forza del campionato. E’ una partita rischiosa, ma gli azzurri possono avere più possibilità di vincere.