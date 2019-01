RMC SPORT - Benedetti: "Torino, ottima squadra. Cairo vuole l'Europa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ex di Torino e Roma Silvano Benedetti a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, è intervenuto per parlare dei maggiori temi di giornata.

Sul Torino

"Il presidente Cairo negli anni ha fatto crescere la squadra. Siamo sempre arrivati vicino all’Europa. La squadra è ben attrezzata e ha sempre cercato di fare le spese giuste. E’ un presidente che vuole l’Europa, lo ha ribadito nella cena di Natale".

Su Belotti

"Ci sono annate che ha fatto tanti gol e altre meno. Sono convinto che giocatori come lui e Iago Falque hanno qualità e prima o poi il gol arriverà".

Su Koulibaly

"Non condivido la scelta di dargli due giornate. Il fallo è la scintilla che ha fatto traboccare il vaso, ma è tutto un insieme che ha creato tutta quella tensione. Spero la prossima volta siano dati segnali positivi, perché questo calci osta diventando sempre più malato".

Sulla sfida tra Napoli e Lazio

"La Lazio, se non ne approfitta adesso… il Napoli è penalizzato dalle assenze, Ancelotti dovrà limitare i danni".

Su Genoa-Milan

"E’ una partita difficile, ci sarà ancora uno strascico della Supercoppa. Ma sono convinto che Gattuso riuscirà a tirare fuori tutto dai suoi giocatori, per far vedere che non sono morti, anzi. E comunque in Supercoppa hanno dimostrato di non essere inferiori alla Juventus".