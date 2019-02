RMC SPORT - Bianchi: "EL, Inter e Napoli possono andare avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A RMC Sport, durante Maracanà, è intervenuto Rolando Bianchi. Ecco le sue parole:

Sul sorteggio di Europa League per Inter e Napoli

"Sono squadre alla portata. Se le affronti nella maniera giusta, sono partite facili. L’Inter sta bene mentalmente, Icardi rimane un giocatore importante. Il Napoli deve affrontare le partite come sempre. In generale possono entrambe passare il turno".

Sul blocco di mercato per il Chelsea

"Icardi alla Juve e Higuain all’Inter? Sono due grandi giocatori, hanno numeri pazzeschi. Però secondo me l’Inter e la Juve dovrebbero tenersi i rispettivi giocatori. Sono convinto che Higuain può ancora essere utile alla causa juventina".

Sul confronto a distanza Inter-Milan

"Il Milan sta bene, ha fatto gli acquisti giusti a gennaio. Mi sta impressionando Paquetà, è un ottimo talento e può emulare Kakà. L’Inter sta facendo altrettanto bene. Icardi? I giocatori devono giocare per la maglia e non per una ripicca. L’Inter credo non abbia problemi a centrare l’obiettivo, anche se il Milan sta facendo una seconda parte di campionato importante".

Su Torino-Atalanta

"Gasperini e Mazzarri sono molto bravi, sono due squadre con ottime individualità e sarà una bella partita. Entrambe devono prendere i tre punti per la corsa all’Europa".