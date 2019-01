RMC SPORT - Boldrini: "Supercoppa? Bisogna boicottare la partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’ex presidente della Camera dei deputati e ora deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini è intervenuto a RMC Sport, durante Maracanà, per parlare delle polemiche nate intorno alla Supercoppa Italiana a Gedda, dove le donne potranno assistere alla partita solo in settori riservati alle famiglie.

Sulla vicenda Supercoppa Italiana

"Io mi chiedo come sia stato possibile ad arrivare ad un accordo simile. Come si è arrivati a fare questa competizione tutta italiana in Arabia? Si tratta sicuramente di motivi economici, ma i diritti delle donne non sono negoziabili o barattabili. Credo sia stato un accordo scellerato. I vertici della Lega Calcio hanno omesso di trattare certi argomenti, pensando che non fosse importante. C’è una responsabilità del calcio. Giocare una partita all’estero per promuovere il calcio non può prescindere dal fatto che in quel Paese non siano rispettati i diritti delle donne. E’ una cosa umiliante che non possiamo accettare. E poi c’è anche la diretta Rai, per questo la cosa deve essere affrontata dalla Vigilanza. Le donne saranno relegate da una parte come una razza in estinzione. Sono per il boicottaggio della partita e chiedo un’interrogazione parlamentare in merito. Io temo che dalla Lega non abbiano chiesto assicurazioni alle autorità arabe e questo è molto grave".

Sulle dichiarazioni di Salvini

"Non ha argomenti, non deve rivolgersi a me, ma ai vertici della Lega Calcio. Forse è un po’ confuso. Non può mettermi sempre in mezzo, non mi occupo di calcio. Lui è tifoso e si fa anche vedere con gli ultrà pregiudicati. La delega allo Sport è di Giorgetti, del suo stesso partito, faccia intervenire lui e non me e condanni quanto accaduto. Faccia in modo che il suo governo dia dei risultati. Sarà lui ad interloquire con la Lega Calcio, non io. Qui c’è una situazione imbarazzante da risolvere. E visto che c’è anche la diretta Rai, c’è bisogno di intervenire. Rai? A queste condizioni non credo debba trasmettere la partita. E spero che ci sia anche un’interrogazione parlamentare su questa situazione. Dobbiamo promuovere i diritti delle donne e invece che facciamo? Andiamo a barattare i diritti delle donne per interessi puramente commerciali. I diritti delle donne non sono sacrificabili. Non possiamo semplicemente indignare. Il ministro dell’Interno si assuma le sue responsabilità ed intervenga".