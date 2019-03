RMC SPORT - Bonfrisco: "Favorevole a separare arbitri da varisti"

Angelo Bonfrisco, ex arbitro, è intervenuto all'interno del Live Show di RMC Sport. Ecco le sue parole:

Su Spal-Samp

"Situazione molto difficile, anche la tecnologia mette in difficoltà gli arbitri. Il fuorigioco di Petagna era di qualche centimetro, in questo caso poi si entra anche nella partecipazione attiva che rende punibile il gioco. Mi lascia perplesso il pubblico, che non capisce più le decisioni. La curva addirittura che se ne va, vuol dire che manca la cultura e l’abitudine a vedersi ribaltata una situazione favorevole. Il pubblico non capisce la Var. Anche di un centimetro, la tecnologia centra la situazione. La punibilità rimane un discorso soggettivo. L’interpretazione spetta ancora all’arbitro. Il fatto che siano aumentate le ammonizioni per proteste, vuol dire che quest’anno c’è qualche difficoltà in più".

Come si fa a ottimizzare la Var?

"E’ uno strumento che aiuta tantissimo, tante problematiche vengono risolte solo dal video, visto che la velocità del gioco rende difficile l’arbitraggio. Spesso anche il video non aiuta, vedi il fallo di Meret su Ronaldo, anche se quello è comunque fallo. Deve migliorare l’attività davanti al video degli arbitri, che sono abituato a una dimensione diversa. Non escludo di addestrare persone, anche ex arbitri, per questo. Non trovo positivo che un arbitro vada ad influenzare un altro collega. Sono due mestiere diversi. Come gli assistenti sono diversi dagli arbitri, anche il varista deve essere un qualcosa a sé".

Su Abisso e Inter

"Non incrocerà più l’Inter? L’arbitro deve essere libero di sbagliare. Si sceglie di fermare un arbitro per un errore grave, che ha compromesso l’esito della partita. Sarebbe difficile ora per lui affrontare di nuovo l’Inter. Magari il prossimo anno tornerà a fare anche l’Inter".

Sul contatto Meret-Ronaldo

"Condivido ciò che ha fatto Rocchi. E’ fallo a prescindere dal contatto. Dopo un errore della difesa, il portiere tenta di fare qualcosa ma la velocità di Ronaldo è più forte. Quando entra, commette comunque un fallo. Giusta la punizione dal limite e il rosso. E’ una situazione al limite, ma il regolamento dice che se ostacoli o fai gioco pericoloso in una chiara occasione da rete, c’è sempre l’espulsione".