Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’ è intervenuto Filippo Bonsignore, giornalista del Corriere dello Sport: “Come arriva la Juventus al match contro il Napoli? Non andrà sicuramente a fare una scampagnata anche se non arriva alla gara nel migliore dei modi. Un eventuale passaggio negativo, pur non influendo sulla classifica, potrebbe influire sul morale, aggiungerebbe negatività e punti negativi a una situazione che già a Madrid ha fornito un contraccolpo evidente. È una sfida importantissima, è comunque Napoli-Juve”.

Sulla difesa a tre. “La prospettiva è tutt’altro che peregrina, con o senza Barzagli. Credo che servirà la Juve del Bernabeu, dell’impresa sfiorata lo scorso anno, una squadra che dal primo al 90’ mette sotto l’avversario, in cui tutto funziona. La Juventus ce l’ha nelle corde un’impresa del genere, certo la scoppola di Madrid è stata brutta nelle proporzioni e nei modi in cui è arrivata. Ma penso che la Juve abbia le qualità per rimontare. Servirà una Juve diversa nella condizione fisica, dal punto di vista mentale”.