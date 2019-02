Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’, è intervenuto il giornalista Andrea Bosco per analizzare il momento dei bianconeri: “A me ha sorpreso della partita di Madrid il fatto che lui l’abbia preparata esattamente come l’aveva preparata tre anni fa, anche se con uomini diversi. È cambiato il risultato, ma è la stessa partita e questo mi lascia con un punto interrogativo. La Juventus sta vivendo un momento fisico prima che mentale di difficoltà ed è emerso nelle ultime gare. È evidente che la speranza che ho io è che solitamente le squadre di Allegri iniziano a correre a marzo. In questo momento la Juventus fisicamente ne ha di meno, ha perso tanti contrasti. È importante recuperare presto la condizione fisica. Capisco l’arrabbiatura dei tifosi, non sono ottimista perché l’Atletico non si è mai fatto rimontare in trasferta. Ci vorrà una partita perfetta. Se fossi Allegri io farei vedere un Juventus-Fiorentina con rimonta in un tempo con gol di Vialli e di Del Piero. Cristiano Ronaldo deve calarsi nei panni di Vialli e Dybala in quelli di Del Piero. È una situazione complicata, confido in Allegri che ha tutta la mia stima. Confido che trovi la soluzione perché è lui che deve trovarla”.