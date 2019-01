Andrea Bosco, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha commentato la vittoria della Juventus in Coppa Italia: "Kean ha fatto una buona partita, oltre al gol ha dimostrato di poter stare in questa Juventus. Credo quindi che non sarà ceduto in questo mercato. Credo che vista la partita di stasera neanche Spinazzola lascerà Torino. La Juve stasera ha giocato senza tanti giocatori importanti, Allegri ha fatto un turnover importante ma la qualità della Juve è comunque superiore a quella del Bologna. L'importante ora sarà giocare una partita intelligente contro il Milan in Supercoppa. Ramsey? E' un grande giocatore che può giocare in più ruoli del centrocampo. E' molto tecnico ma ha anche fisico, è un gallese europeo. Credo sia un grande acquisto e nella Juventus che verrà Ramsey quasi sicuramente sarà titolare. La grande abilità di Allegri è quella di tenere tutta la rosa sulla corda e non permettere che i giocatori abbiano la pancia piena. Allegri è bravo a gestire il gruppo ed è quello che gli chiede la società. Ricorso della Juve? A mio parere la Juventus voglia che venga revocato lo scudetto assegnato a tavolino all'Inter. Il doppio ricorso è un messaggio politico lanciato dalla Juventus soprattutto alla Federazione".